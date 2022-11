Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita sono risultati positivi al Covid all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Durante la diretta di ieri sera, 14 novembre, Alfonso Signorini si è collegato per conoscere il loro stato di salute. La prima a risultare positiva è stata Patrizia Rossetti che però è in netto miglioramento: “Mi è rimasto un po’ di raffreddore ma la febbre è sparita quasi subito”, ha detto. Charlie e Luca stanno bene. Onestini: “Io sono il classico asintomatico, non ho avuto assolutamente niente ma sono positivo”. Chi ancora non sta bene è Romita: “Ho avuto tanta febbre, ce l’ho ancora”, ha raccontato.

Ma “come mai i vipponi si sono infettati pur vivendo in una bolla?”, ha chiesto Signorini al direttore del Policlinico di Milano, il professor Gori. “Probabilemente – ha risposto – è verosimile che ci sia stato qualche contatto anche con i nuovi ingressi. Dovete considerare che, anche rispetto ai protocolli messi in atto, la predittività su persone che non hanno sintomi è lieve. È molto probabile che tamponi effettuati su persone asintomatiche, risultino falsamente negativi, anche se sono positivi. All’inizio dell’infezione si può trasmettere e c’è negatività apparente. Per questo consigliamo sempre di fare tamponi a persone sintomatiche, perché in quel momento l’attendibilità del tampone è sensibilmente più alta”.

“Io non amo molto il paragone con l’influenza – ha proseguito -. La situazione attuale è quella di una condizione epidemiologica in cui il virus continua a contagiare molto persone, ma fortunatamente sono in poche a sviluppare infezione grave. Sia perché molte persone hanno già contratto il Covid e hanno già sviluppato anticorpi, ma soprattutto per l’effetto della vaccinazione il cui scopo, vorrei ricordarlo, non è prevenire il contagio, ma prevenire il fatto che l’infezione raggiunga forme gravi”.

“Il covid quindi è arrivato con i nuovi arrivati – ha poi evidenziato Signorini – perchè il resto è tutto stra igienizzato. Ne prendo atto, ma vipponi non prendetevela con i nuovi, non stiamo facendo la caccia alle streghe… non è la Talpa ma il Grande Fratello”.