Cosa sarà: il cast (attori) completo del film su Rai 1

Qual è il cast (attori) completo di Cosa sarà, il film del 2020 diretto da Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart in onda su Rai 1 stasera, mercoledì 27 marzo 2024? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kim Rossi Stuart: Bruno Salvati

Lorenza Indovina: Anna

Barbara Ronchi: Fiorella

Giuseppe Pambieri: Umberto

Ninni Bruschetta: produttore

Raffaella Lebboroni: dottoressa

Nicola Nocella: infermiere Nicola

Fotinì Peluso: Adele

Tancredi Galli: Tito

Elettra Dallimore Mallaby: madre di Bruno

Stefano Rossi Giordani

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Cosa sarà, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 27 marzo 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.