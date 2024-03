Cosa sarà: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, mercoledì 27 marzo 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Cosa sarà, film del 2020 diretto da Francesco Bruni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Bruno Salvati è un regista cinematografico di poco successo, separato da poco dalla moglie Anna, con la quale è rimasto in buoni rapporti. Anna e Bruno hanno due figli: Adele, una responsabile ventenne, e Tito, un adolescente problematico. Dalle analisi eseguite a seguito di un leggero trauma fisico, Bruno scopre di avere una forma di leucemia. Suo padre, Umberto, dato che Tito e Adele non sono idonei al trapianto di cellule staminali ematopoietiche, decide di svelargli l’esistenza di una sua sorellastra. Il regista si mette così in viaggio, con il padre e i figli, alla ricerca di una donna di nome Fiorella. I quattro riescono a trovare la sorellastra di Bruno, che inizialmente si dimostra scossa e reticente a farsi asportare il midollo, ma in un secondo momento acconsente alla donazione. La narrazione intervalla la parte trascorsa in ospedale per la chemioterapia precedente il trapianto e la parte restante della storia.

Cosa sarà: il cast

Abbiamo visto la trama di Cosa sarà, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kim Rossi Stuart: Bruno Salvati

Lorenza Indovina: Anna

Barbara Ronchi: Fiorella

Giuseppe Pambieri: Umberto

Ninni Bruschetta: produttore

Raffaella Lebboroni: dottoressa

Nicola Nocella: infermiere Nicola

Fotinì Peluso: Adele

Tancredi Galli: Tito

Elettra Dallimore Mallaby: madre di Bruno

Stefano Rossi Giordani

Streaming e tv

Dove vedere Cosa sarà in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 27 marzo 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.