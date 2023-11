Corpo libero: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, 1 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Corpo libero, la serie tv thriller ambientata nel mondo della ginnastica artistica femminile, in un’Italia montana e remota, durante una settimana d’inverno che cambierà per sempre i destini delle giovani protagoniste. La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

È il giorno della gara individuale e la tensione è alta. Martina punta tutto sul corpo libero, ma durante l’esercizio succede l’ imprevedibile e l’opportunità di riscatto in cui sperava, sembra svanire. Mentre Carla trionfa e quasi supera Angelica, Benedetta inaspettatamente brilla, mostrando una forza e un’euforia inusuali. I coach concedono alle ragazze una serata al pub, ma la tensione resta. Martina, demoralizzata, trova rifugio in Pietro e scopre di lui qualcosa di inaspettato. Carla, turbata da uno scontro con Angelica, finisce per scatenare una rissa: Nadia interviene in difesa dell’amica in modo violento. Rachele confida ad Alex di essere preoccupata per l’eccesso di aggressività delle sue atlete. Per punizione le ragazze vengono sottoposte a un duro allenamento.

Nel secondo episodio della seconda puntata di Corpo libero, la concentrazione della Vis Invicta è minata dalla scomparsa di Benedetta che viene ritrovata nel bosco, sconvolta e insanguinata e dalla scoperta della morte violenta del cane dei proprietari dell’albergo. Martina, andando contro un giuramento fatto con le compagne, confida a Rachele quello che sa della vicenda. La coach vorrebbe fare qualcosa, ma quando vede Carla riuscire in un salto nuovo, cambia idea. La vittoria è il vero obiettivo e adesso sembra a portata di mano. Per questo, Alex fa in modo che Benedetta sia rimandata a casa. Il posto di Benedetta passa a Martina, sulla quale le compagne si vendicano per il tradimento subito. Martina trova in Pietro l’unica persona in grado di capirla.

Corpo libero: il cast del film

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Corpo libero, ma qual è il cast della serie tv? Nel cast Antonia Truppo, Filippo Nigro, Alessia De Falco, Giada Savi, Federica Cuomo, Eva Iurlaro, Giada Pirozzi e con Barbara Chichiarelli. La serie è uno dei progetti dell’Alleanza Europea, che questa volta vede la Rai collaborare con il servizio pubblico tedesco ZDF. La regia è di Cosima Spender e Valerio Bonelli della fortunata docu-serie SanPa (Netflix), mentre la sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Ilaria Bernardini insieme a Chiara Barzini, Ludovica Rampoldi e all’ex-ginnasta Giordana Mari.