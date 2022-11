Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 novembre 2022 Rete 4

Questa sera, mercoledì 23 novembre 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 23 novembre 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata di stasera, 23 novembre, saranno ospiti, tra gli altri, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. L’autonomia e le sfide all’interno della Lega, l’elezione del nuovo segretario del Pd e la manovra appena approvata dal governo Meloni saranno tra i temi al centro della trasmissione condotta da Veronica Gentili sui quali si confronteranno ospiti in studio e in collegamento, con servizi e inchieste.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Dove vedere Controcorrente in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi, mercoledì 23 novembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv.