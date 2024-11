Continuavano a chiamarlo Trinità: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 30 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Continuavano a chiamarlo Trinità, film del 1971 diretto da E.B. Clucher. Film italiano del genere spaghetti-western, con la coppia Bud Spencer e Terence Hill, è il seguito di Lo chiamavano Trinità…, interpretato dagli stessi protagonisti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

California, ‘800. Bambino, bandito robusto e rissoso, è rimasto solo, appiedato e senza munizioni dopo uno scontro a fuoco in pieno deserto. Incontra altri quattro fuorilegge e, dopo avergli elemosinato delle pallottole, li deruba di cavalli, denaro e fagioli appena cucinati, e ne colpisce uno con un pugno in testa lasciandolo offeso.

Più tardi sopraggiunge suo fratello Trinità, pistolero malvestito e scansafatiche, sdraiato nella sua solita treggia. Visto il suo aspetto trasandato, i quattro lo scambiano per un inetto e cercano di sottrargli il cavallo, ma il giovane li sconsiglia mostrandogli la sua abilità con la pistola. Anche lui si sazia dei loro fagioli e, infine, li costringe a pestarsi fra loro.

Ripreso il viaggio, Trinità raggiunge la casa dei genitori, dove vi trova anche Bambino. Quest’ultimo è tutt’altro che felice di rivederlo a causa dei precedenti contrasti. Il loro padre, un anziano bandito alcolizzato e sofferente di cuore, chiede a Bambino di accudire il giovane fratello e di indirizzarlo alla carriera di fuorilegge.

Bambino e Trinità, con disappunto del primo, ripartono insieme alla ricerca di dollari facili, ma incontrano solo una famiglia di poveri contadini nei guai. Dopo un iniziale goffo tentativo di rapinarli, finiscono per aiutarli, e la giovane e bella figlia si invaghisce di Trinità, e lui di lei. Giunti nel vicino paese di Tascosa, Trinità sfrutta le sue doti di baro vincendo una bella somma in una partita di poker contro il giocatore professionista Wild Cat Hendriks, ridicolizzato anche da una scarica di ceffoni. Con i soldi guadagnati i due fratelli abbandonano gli stracci lerci che indossavano da tempo e si comprano vestiti eleganti.

Continuavano a chiamarlo Trinità: il cast

Abbiamo visto la trama di Continuavano a chiamarlo Trinità, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill: Trinità

Bud Spencer: Bambino

Harry Carey Jr.: padre di Trinità e Bambino

Yanti Somer: figlia dei contadini

Jessica Dublin: Perla, madre di Trinità e Bambino

Enzo Tarascio: Mitch

Pupo De Luca: priore

Dana Ghia: contadina

Emilio Delle Piane: James Parker

Enzo Fiermonte: contadino

Tony Norton: Wild Cat Hendriks

Franco Ressel: capo cameriere

Riccardo Pizzuti: fuorilegge coi baffi

Benito Stefanelli: Stingary Smith

Fortunato Arena: scagnozzo di Parker

Gérard Landry: Lopert

Jean Louis: Murdock

Luigi Bonos: taverniere

Gildo Di Marco: messicano

Adriano Micantoni: vice

Gilberto Galimberti: giocatore di poker bendato

Streaming e tv

Dove vedere Continuavano a chiamarlo Trinità in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 30 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.