Questa sera, venerdì 1 maggio 2020, su Canale 5 va in onda il film Contagion, pellicola del 2011 diretta da Steven Soderbergh, con nel cast attori come Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet e Bryan Cranston. Ma qual è la trama e di cosa parla il film? Scopriamolo insieme.

La trama del film

Si tratta di un film catastrofico che quasi sembra anticipare la drammatica situazione del Coronavirus che stiamo tutti vivendo in queste settimane, tanto che molti utenti hanno ritenuto poco azzeccata questa scelta da parte di Canale 5. Vediamo la trama. Tornata in America dopo un soggiorno a Hong Kong, Beth Emhoff accusa un improvviso malore ed è trasportata con urgenza in ospedale. Poco dopo, la donna muore a causa di una malattia sconosciuta, contratta con tutta probabilità all’estero.

Il virus, causato dalla commistione di un’infezione suina e di un pipistrello, si diffonde con rapidità nella popolazione locale. Allarmati dalla portata della pandemia, un’equipe di medici cerca un vaccino in grado di sconfiggere il virus, denominato MEV-1. Il dottor Ellis Cheever incarica la collega Ally Hextall di indagare sui primi casi di contagio, mentre la dottoressa Leonora Orantes si reca in Cina per scoprire l’origine della nuova malattia.

Approfittando del clima di estrema tensione, secondo la trama di Contagion, il blogger cospirazionista Alan Krumwiede, interpretato da Jude Law, diffonde false notizie su una cura omeopatica, sperando di trarre profitti economici dalla delicata situazione. Mentre il dottor Ian Sussman riesce a far riprodurre il virus in colture così da poter ideare un vaccino efficace, la dottoressa Erin Mears muore in uno dei siti infetti dal MEV-1.

Quando il vaccino è pronto, la dottoressa Extall decide di testarlo sul padre infetto così da poterne dimostrare l’efficacia e distribuirlo alla popolazione. L’epidemia, intanto, si è diffusa in modo esponenziale e i medici non possono somministrare il vaccino nei tempi auspicati. Krumwiede, che continua a sponsorizzare la sua finta cura, alimenta il terrore della popolazione con false ipotesi di complotto. I dottori ingaggiano una lotta contro il tempo per riuscire a salvare quante più persone possibili, a costo della loro stessa vita.

Contagion: il cast e il trailer del film

Un cast stellare per questo film del 2011 che sembra quasi aver predetto quello che tutto il mondo sta vivendo oggi a causa dell’epidemia di Coronavirus. Tra gli attori presenti ricordiamo Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Chui Tien You, Josie Ho, John Hawkes, Stef Tovar. Ecco il cast completo:

Marion Cotillard: dottoressa Leonora Orantes

Matt Damon: Mitch Emhoff

Laurence Fishburne: dottor Ellis Cheever

Jude Law: Alan Krumwiede

Gwyneth Paltrow: Beth Emhoff

Kate Winslet: dottoressa Erin Mears

Bryan Cranston: Lyle Haggerty

Jennifer Ehle: dottoressa Ally Hextall

Elliott Gould: dottor Ian Sussman

Chin Han: Sun Feng

John Hawkes: Roger

Anna Jacoby-Heron: Jory Emhoff

Josie Ho: sorella di Li Fai

Sanaa Lathan: Aubrey Cheever

Demetri Martin: dottor David Eisenberg

Armin Rohde: Damian Leopold

Enrico Colantoni: Dennis French

Larry Clarke: Dave

Monique Gabriela Curnen: Lorraine Vasquez

Ecco il trailer del film Contagion, stasera 1 maggio 2020 su Canale 5 dalle 21.25.

Contagion film: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Contagion? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, venerdì 1 maggio 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Contagion è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

