Concerto per la Pace streaming e diretta tv: dove vedere l’evento

Stasera, domenica 1 gennaio 2023, alle ore 21,15 su Canale 5 va in onda Concerto per la Pace – 30esima Edizione. Si tratta del tradizionale Concerto di Natale in onda ogni anno su Canale 5 ma che quest’anno presenta due importanti novità: cambia nome e viene trasmesso il 1 gennaio 2023, in prima serata. Gli anni precedenti veniva trasmesso invece il 24 dicembre, alla Vigilia di Natale. Alla conduzione sempre Federica Panicucci, con la partecipazione di tantissimi ospiti. Dove vedere il Concerto per la Pace – 30esima Edizione in diretta tv e live streaming? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli.

In tv

L’evento, come detto, va in onda stasera – 1 gennaio 2023 – alle ore 21,15 su Canale 5.

Concerto per la Pace streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Cantanti

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Concerto per la Pace, ma quali sono i cantanti che si esibiranno su Canale 5? All’evento parteciperanno tanti artisti come Gigi D’Alessio, Orietta Berti, Bianca Guaccero, Elena Sofia Ricci e tanti altri. Di seguito l’elenco degli ospiti presenti stasera:

Amy Lee

Cristina D’Avena

Darin

Gigi D’Alessio

Hevia

Jimmy Sax

José Carreras

Kayma

Orietta Berti

Piccolo Coro “Le Dolci Note”

Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choirs

Sul palco anche Bianca Guaccero, Chiara Vingione, Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta, Marcell Jacobs e Neri Marcorè.