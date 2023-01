Concerto per la Pace: scaletta e cantanti dell’evento su Canale 5

Qual è la scaletta del Concerto per la Pace in onda stasera, 1 gennaio 2023, su Canale 5 a cui prenderanno parte tanti cantanti e artisti? La scaletta dell’evento, nonostante sia stato registrato, non è stata resa nota. Non sappiamo quindi in quale ordine si esibiranno i vari artisti sul palco. All’evento parteciperanno tanti artisti come Gigi D’Alessio, Orietta Berti, Bianca Guaccero, Elena Sofia Ricci e tanti altri. Di seguito l’elenco degli ospiti presenti stasera:

Amy Lee

Cristina D’Avena

Darin

Gigi D’Alessio

Hevia

Jimmy Sax

José Carreras

Kayma

Orietta Berti

Piccolo Coro “Le Dolci Note”

Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choirs

Sul palco anche Bianca Guaccero, Chiara Vingione, Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta, Marcell Jacobs e Neri Marcorè.

Streaming e diretta tv

Dove vedere il Concerto per la Pace – 30esima Edizione (qui sopra la scaletta e i cantanti) in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – 1 gennaio 2023 – alle ore 21,15 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.