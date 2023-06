Concerto per la Festa della Repubblica 2023 streaming e diretta tv: dove vederlo

Oggi, giovedì 1 giugno 2023, alle ore 17,50 su Rai 1 va in onda il Concerto per la Festa della Repubblica 2023 a cui presenzierà anche il Presidente Sergio Mattarella. L’evento fa parte delle tante iniziative per la Festa della Repubblica italiana, che si celebrerà domani, venerdì 2 giugno. Il Capo dello Stato per l’occasione ha invitato i Capi Missione accreditati in Italia al Concerto che sarà eseguito al Quirinale dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Speranza Scappucci. In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Giuseppe Martucci e Giuseppe Verdi. Dove vedere il Concerto per la Festa della Repubblica 2023 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e Rai Radio 3, a partire dalle ore 17,50 e sarà aperto dal saluto del Presidente Mattarella. Al termine seguirà il tradizionale ricevimento serale nei Giardini del Quirinale.

Concerto per la Festa della Repubblica 2023 streaming live

Non solo tv. Il Concerto per la Festa della Repubblica 2023 sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Durata

Ma quanto dura (durata) il Concerto per la Festa della Repubblica 2023? L’evento avrà una durata di circa un’ora e 10 minuti. Alle 19 infatti su Rai 1 andrà in onda L’Eredità in versione ridotta.