Concerto di Capodanno 2024 da Venezia su Rai 1: anticipazioni, programma e streaming

Oggi, lunedì 1 gennaio 2024, alle ore 12,20 su Rai 1 va in onda in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia il tradizionale Concerto di Capodanno diretto dal Maestro Fabio Luisi con arie, duetti e passi corali interpretati dai solisti Eleonora Buratto (soprano) e Fabio Sartori (tenore), e dal Coro del Teatro La Fenice. Ad impreziosire l’evento, momenti di danza con gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, su coreografie di Frédéric Olivieri. Regia tv Fabrizio Guttuso Alaimo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Programma

Qual è il programma del Concerto di Capodanno 2024 a Venezia, in onda oggi su Rai 1? Di seguito il programma completo:

Johannes Brahms

Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 73

Giuseppe Verdi

I due Foscari “Alla gioia… Tace il vento, è questa l’onda”

Giacomo Puccini

Manon Lescaut Intermezzo

Tosca “E lucean le stelle”

Tosca “Vissi d’arte”

Giuseppe Verdi

La traviata “Di Madride noi siam mattadori”

Che spettacolo la TV

Omaggio ai settant’anni della televisione italiana

Guglielmo Tell (apertura della trasmissione) – Tg1 – Carosello – Che tempo fa Studio Uno – Pinocchio – Gian Burrasca – Eurovisione

Giacomo Puccini

Madama Butterfly Coro a bocca chiusa

Madama Butterfly “Un bel dì vedremo”

Turandot “Nessun dorma”

Amilcare Ponchielli

La Gioconda Danza delle ore

Giuseppe Verdi

Nabucco “Va pensiero sull’ali dorate”

Giacomo Puccini

Turandot “Padre augusto”

Giuseppe Verdi

La traviata “Libiam ne’ lieti calici”

Streaming e tv

Dove vedere il tradizionale Concerto di Capodanno 2024 dal Teatro La Fenice di Venezia in diretta tv e live streaming? L’evento sarà trasmesso, come detto, oggi – 1 gennaio 2024 – alle ore 12,20 su Rai 1 e in replica alle ore 17,15 su Rai 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.