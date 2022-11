Con l’aiuto del cielo: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, martedì 29 novembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Con l’aiuto del cielo, la nuova miniserie poliziesca franco-belga. Lui è un giovane seminarista in procinto di prendere i voti. Lei una poliziotta profondamente atea. Eppure, benché decisamente agli opposti, le strade di frate Clément e del capitano di polizia Elli Taleb sono destinate a incrociarsi per raggiungere un traguardo comune: dare la caccia ai colpevoli di misteriosi omicidi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

La seconda puntata della miniserie franco-belga s’intitola Bibbia chiusa. In questo nuovo appuntamento religioso-poliziesco, i telespettatori si ritroveranno coinvolti in un nuovo omicidio che avverrà nelle Cévennes. In un tempio protestante, verrà rivenuto il corpo privo di vita di Jonas, capo di un campo scout. La cosa che più colpirà i poliziotti è la siringa che il cadavere stringeva tra le dita. Questo particolare molto evidente, in un primo momento farà credere a tutti che l’uomo sia morto per overdose, ma poi verranno a galla dei dettagli che confermeranno che la vittima è stata assassinata e che la siringa è stata messa là per inscenare un’overdose. Il commissario capo Talleb, rendendosi conto che questo è un omicidio molto complicato e allo stesso tempo delicato, deciderà di avvalersi dell’aiuto del suo nuovo collaboratore, esperto di criminologia: frate Clement.

E così il 33enne seminarista metterà in campo tutte le sue conoscenze della psicocriminologia per scoprire chi ha assassinato Jonas e i motivi che lo hanno spinto a commettere un omicidio. Ogni persona che verrà interrogata dalla polizia sembrerà nascondere qualcosa, qualcuna sembrerà essere colpevole ma solo una lo sarà, che si scoprirà a fine puntata, secondo tradizione. E proprio questa caccia all’assassino che metterà a dura prova i nervi e i sentimenti di Elli e Clement. La protagonista, oltre a portare avanti le indagini, sarà molto impegnata ad affrontare le varie disavventure delle sue tre sorelle. Frate Clement, invece, sarà sempre più deciso a scoprire la vera identità dei suoi genitori e del perché lo hanno lasciato in un convento. Durante le indagini, si scoprirà che Alex ha fatto domanda di trasferimento a Lione.

Cast

Abbiamo visto la trama di Con l’aiuto del cielo, ma qual è il cast completo della serie tv? Il cast è guidato dalla giovane coppia formata da Sabrina Ouazani e da Mathieu Spinosi. “Mi è piaciuto molto lavorare con Sabrina, un’attrice incredibile e generosa, una persona di grande profondità e sensibilità”, ha detto Spinosi. “Il rapporto che s’instaura tra i due personaggi è davvero vincente: l’uno l’opposto dell’altro, ma complementari. Lei è la Terra e lui il Cielo”. “Il personaggio di Elli è singolare, informale, impaziente e forte”, ha aggiunto Ouazani. “Sa cosa vuole e raggiunge i suoi obiettivi. Ma l’incontro con Clément sconvolgerà le vite di entrambi”. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: