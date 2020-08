Come sorelle: trama e cast della quinta puntata

Questa sera, 5 agosto 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Come sorelle, la nuove serie tv turca che Canale 5 propone quest’estate in prima serata. Stasera le protagoniste, dopo aver ucciso Tekin (Yurdaer Okur), dovranno vedersela con le conseguenze delle loro azioni, ma anche con la verità sulla loro famiglia. Ma vediamo insieme la trama e il cast della quinta puntata di Come sorelle.

Trama quinta puntata

Nella puntata che va in onda questa sera, vedremo Cahide impegnata a raccogliere olive alla tenuta, qui incontrerà Cemal che, dopo un’accesa discussione, la minaccerà: se non si piegherà al suo volere, renderà la vita delle sue figlie un vero e proprio inferno. Azra viene sottratta al suo aguzzino Okan grazie all’intervento di Cemal e Cilem. A quel punto Cilem la ricatta e la costringe a interpretare ancora se stessa. Aras arriva alla tenuta per informare Deren che il padre si prenderà la colpa della truffa e si costituirà alle autorità, ma ha uno scontro violento con Kenan. Intanto Cahide prova a scappare da Cemal, ma lo rincontrerà per strada. A quel punto, le racconterà la verità sull’omicidio di Tekin.

Come sorelle: il cast

Abbiamo visto la trama di Come sorelle, ma qual è il cast completo della serie tv in onda oggi su Canale 5 con la quarta puntata? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Ece Uslu interpreta Cahide Esen Karalar; Emre Kınay interpreta Cemal Karalar; Sevda Erginci interpreta İpek Gencer; Seçkin Özdemir interpreta Sinan Malik; Elifcan Ongurlar interpreta Çilem Akan; Melis Sezen interpreta Deren Kutlu; Özge Özacar interpreta Azra Yılmaz; Burak Yamantürk interpreta Kenan Soykan; Burak Çelik interpreta Mahir Denizhan; Melih Selçuk interpreta Refik; Renan Bilek interpreta Komiser Akif; Hülya Duyar interpreta Afet; Çiçek Acar interpreta Gülistan; Burak Demir interpreta Okan; Yurdaer Okur interpreta Tekin Malik.

Streaming e tv

Dove vedere Come sorelle in tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda oggi – 5 agosto 2020 – con la quinta puntata in diretta tv su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

