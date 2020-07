Come sorelle: trama e cast della quarta puntata

Questa sera, 29 luglio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Come sorelle, la nuove serie tv turca che Canale 5 propone quest’estate in prima serata. Stasera le protagoniste, dopo aver ucciso Tekin (Yurdaer Okur), dovranno vedersela con le conseguenze delle loro azioni, ma anche con la verità sulla loro famiglia. Ma vediamo insieme la trama e il cast della quarta puntata di Come sorelle.

Trama quarta puntata

Nel quarto episodio di Come sorelle, vediamo Ipek sempre più in difficoltà: tutta colpa dell’incendio divampato nei suoi magazzini. Adesso la donna non sa come saldare il debito lasciato dal marito ed è costretta a chiedere aiuto a Cemal. La ragazza non sa che è stato proprio lui ad appiccare l’incendio né che sia lui il creditore di Tekin. Per fortuna ad aiutarla arriva Sinan, che le offrirà del denaro. Deren intanto decide di proteggere il fratello Aras, prendendosi la colpa. Azra però fugge dopo l’arrivo degli uomini di Okan, una fuga che non sembra essere destinata a durare a lungo. Cahide nel frattempo esce di prigione e arriva alla tenuta proprio quando la vera Cilem si presenterà da Ipek insieme a Cemal.m

Come sorelle: il cast

Abbiamo visto la trama di Come sorelle, ma qual è il cast completo della serie tv in onda oggi su Canale 5 con la quarta puntata? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Ece Uslu interpreta Cahide Esen Karalar; Emre Kınay interpreta Cemal Karalar; Sevda Erginci interpreta İpek Gencer; Seçkin Özdemir interpreta Sinan Malik; Elifcan Ongurlar interpreta Çilem Akan; Melis Sezen interpreta Deren Kutlu; Özge Özacar interpreta Azra Yılmaz; Burak Yamantürk interpreta Kenan Soykan; Burak Çelik interpreta Mahir Denizhan; Melih Selçuk interpreta Refik; Renan Bilek interpreta Komiser Akif; Hülya Duyar interpreta Afet; Çiçek Acar interpreta Gülistan; Burak Demir interpreta Okan; Yurdaer Okur interpreta Tekin Malik.

Streaming e tv

Dove vedere Come sorelle in tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda oggi – 22 luglio 2020 – con la terza puntata in diretta tv su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

