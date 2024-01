Colpo di luna: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Colpo di luna, lo show di Virginia Raffaele su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda tre puntate. La prima venerdì 12 gennaio 2024; la terza venerdì 26 gennaio 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 12 gennaio 2024

Seconda puntata: venerdì 19 gennaio 2024

Terza puntata: venerdì 26 gennaio 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Colpo di luna? La messa in onda è previste il venerdì sera dalle ore 21,30 alle ore 23,55. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 25 minuti. Accanto a Virginia in questa nuova avventura nella quale metterà in scena nuove maschere, oltre a richiamarne alcune dal passato, ci saranno due grandi protagonisti dello spettacolo italiano presenti in tutte e tre le serate. Si tratta di Carlo Conti e Gigi D’Alessio. Insieme a loro, anche Francesco Arca e Maurizio Ferrini con il suo personaggio della Signora Coriandoli

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Colpo di luna, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.