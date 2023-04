Collection – Il debito: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Collection – Il debito è il film in onda questa sera, mercoledì 12 aprile 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di un film del 2021 diretto da Marianna Palka con Alex Pettyfer, Shakira Barrera, Mike Vogel, Jacques Colimon. Un avvincente thriller da non perdere. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming Collection.

Trama

Il film segue le vicende di un padre ancora in lutto, che si trova costretto ad affrontare il difficile mondo della riscossione dei debiti ad alto rischio. Mentre cerca disperatamente di liberarsi dai ricordi che lo tormentano del suo passato, il protagonista si ritrova a dover fare i conti con un universo senza scrupoli, fatto di uomini spietati e manipolatori. Nonostante la sua lotta interiore e le difficoltà esterne che non gli danno tregua, il padre non si arrende, e continua a combattere senza risparmiarsi, cercando in tal modo di allontanare le tragedie che lo hanno colpito e che minacciano di condurlo verso la disperazione più totale.

Collection – Il debito: il cast del film

Protagonisti sono Alex Pettyfer, Shakira Barrera, Mike Vogel, Jacques Colimon. La regia è di Marianna Palka.

Streaming e tv

Dove vedere Collection – Il debito alla banca di Spagna in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 aprile 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.