Cocoon – L’energia dell’universo: trama, cast e streaming del film

Stasera, 1 gennaio 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda Cocoon – L’energia dell’universo, film del 1985 diretto da Ron Howard, tratto dal romanzo di David Saperstein. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In una pensione per anziani e nei dintorni vivono tre amici: Ben, Arthur e Joe, che passano il loro tempo chiacchierando e usufruendo segretamente di una lussuosa piscina sita in un’abitazione sfitta nelle vicinanze. Il loro divertimento è però interrotto da Walter che, assieme ai tre cugini tra i quali spicca la bella Kitty, decidono di affittare la casa per poco meno di un mese.

I cugini noleggiano l’imbarcazione di Jack, squattrinato comandante di barche, per compiere delle immersioni. Mentre Jack è sempre più interessato dalla bella Kitty, è anche incuriosito da alcuni misteriosi involucri che i cugini caricano sulla barca e il cui contenuto gli è celato. Gli involucri contengono dei bozzoli giganti che vengono depositati nella piscina, nella quale continuano a fare il bagno di nascosto i tre vecchietti. Dopo le abluzioni i tre sembrano aver riacquistato le forze della giovinezza, e in poco tempo convincono le rispettive mogli e compagne a usufruire dei miracoli della piscina. Persino il cancro di Joe sembra essere completamente guarito. In breve tempo, però, sia il comandante Jack che i tre vecchietti scoprono la reale identità dei quattro cugini. Essi sono extraterrestri provenienti da Antarea, un pianeta dove non esistono malattie, guerre o mortalità. Il loro obiettivo sulla Terra è recuperare i bozzoli dove sono racchiusi i loro amici che diecimila anni prima vi si chiusero per permettere a loro di fuggire nel corso dello sprofondamento in mare della base terrestre degli alieni, Atlantide.

La voce della piscina miracolosa si sparge per l’intervento di Bernie, altro pensionato dell’ospizio che, coinvolto dagli amici, rifiuta di beneficiare degli effetti dell’acqua poiché lo ritiene contronatura. Gli ospiti del pensionato accorrono a tuffarvisi ma, così facendo, depauperano l’acqua dell’energia che occorreva per nutrire i bozzoli, portando gli occupanti in fin di vita. Gli alieni sono così costretti, con l’aiuto di Jack e dei nonnini, a riportarli nelle profondità marine in quanto non sopporterebbero il viaggio di ritorno sul pianeta natio.

Cocoon – L’energia dell’universo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Cocoon – L’energia dell’universo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Wilford Brimley: Ben Luckett

Don Ameche: Arthur Selwyn

Hume Cronyn: Joe Finley

Brian Dennehy: Walter, leader degli Alieni

Steve Guttenberg: Jack

Tahnee Welch: Kitty

Jack Gilford: Bernie Lefkowitz

Maureen Stapleton: Mary

Jessica Tandy: Alma Finley

Gwen Verdon: Bess McCarthy

Herta Ware: Rose Lefkowitz

Barret Oliver: David

Clint Howard: John Dexter

Tyrone Power Jr: Pillsbury

Streaming e tv

Dove vedere Cocoon – L’energia dell’universo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 1 gennaio 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.