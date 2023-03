Claudio Amendola: mogli, figlie e storie d’amore dell’attore ospite a Belve

Quali sono state le mogli di Claudio Amendola, ospite oggi a Belve su Rai 2? L’attore è stato sposato dal 1983 al 1997 con la doppiatrice Marina Grande, dalla quale ha avuto due figlie, Alessia, nata nel 1984 e anch’essa doppiatrice, che nel 2010 lo ha reso nonno a soli 47 anni, e Giulia nata nel 1989.

Nel 1997 Amendola inizia una relazione con Francesca Neri, conosciuta sul set de Le mani forti e dalla loro unione nasce Rocco nel 1999; dopo 13 anni di fidanzamento decidono di sposarsi in privato l’11 dicembre 2010 a New York; nell’ottobre del 2022 si separa dalla moglie dopo 25 anni trascorsi insieme.

”Ho conquistato Francesca con una bottiglia di Brunello. Ci sfioravamo già da qualche giorno sul set del film che stavamo facendo, ci guardavamo con occhi nuovi”, ha raccontato in una vecchia intervista.

Riservati, sempre pieni di parole bellissime l’uno per l’altra, hanno attraversato anche momenti difficili, come la malattia dell’attrice – la cistite interstiziale, una patologia cronica molto dolorosa che riguarda la vescica e di cui ha parlato recentemente, svelando di aver pensato anche al suicidio – e l’infarto di Claudio, nel 2017. A salvargli la vita, chiamando tempestivamente i soccorsi, fu proprio la moglie. In seguito al malore, l’attore ha smesso di fumare e ha perso ben 12 chili.

Infine la crisi e la separazione. “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”, aveva risposto lui all’inizio di agosto a chi gli chiedeva della crisi matrimoniale. Nessun commento, invece, da parte di lei. Un segreto custodito fino a pochi mesi fa. I due attori, stando a quanto riporta Il Messaggero, che per primo ha dato la notizia, avrebbero già raggiunto un accordo extragiudiziale e depositato i documenti necessari alla cancelleria del Tribunale di Roma. Mancherebbe, insomma, solo l’ufficialità per formalizzare il tutto.

Stando ai rumors, Amendola avrebbe scelto lo stesso avvocato che sta seguendo Francesco Totti, Antonio Conte. A differenza, però, del chiacchieratissimo divorzio Totti-Blasi, quello dei due attori non solo si sta concretizzando lontano dai riflettori, ma soprattutto non potrebbe essere più sereno. Una decisione condivisa, che assegnerebbe a Francesca Neri l’abitazione di famiglia e il mantenimento per Rocco, 23 anni, unico figlio dell’ex coppia.

La droga

Nel 1995 Claudio Amendola (ospite oggi a Belve) è stato coinvolto, insieme a numerosi vip, in un’ampia indagine nazionale per traffico di sostanze stupefacenti. Il pubblico ministero ha chiesto per lui il rinvio a giudizio ma l’anno successivo è stato prosciolto in quanto “il fatto non costituisce reato”. È stato infatti riconosciuto come consumatore di cocaina ma assolto dall’accusa di spaccio.

“Le droghe le ho provate tutte: per poter dire che fanno schifo – le parole dell’attore durante un’intervista di qualche anno fa -. Tranne l’eroina, che mi ha sempre fatto terrore. Invece di fare come molti altri genitori, che sbarrano gli occhi terrorizzati, io ho detto: ‘Vuoi sapere che cos’è uno spinello? Eccolo, è questo. Tutto qui’. E il risultato è che, a distanza di anni, le mie figlie le canne non se le fanno. Molti dei loro amici cresciuti in famiglie bacchettone invece sì. Mi sono anche fatto una canna con le mie figlie. Ma è successo solo una volta. Non passo il tempo chiuso nel bagno a fumare insieme a loro”.