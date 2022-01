Chi è Ciro Priello dei The Jackal, il conduttore del PrimaFestival Sanremo 2022: moglie, figlia, vita privata, carriera, età, Instagram

Chi è Ciro Priello, conduttore del PrimaFestival Sanremo 2022 insieme a Roberta Capua e Pala Di Benedetto? Si tratta di un comico napoletano, volto di punta dei The Jackal, famosi youtuber da milioni di visualizzazioni. Ciro Priello ultimamente è diventato un volto noto della tv per aver partecipato a LOL, il fortunato gioco di Amazon Prime Video. Il pubblico di Rai 1 inoltre lo conosce perché era nel cast dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Ora per lui la grande occasione del PrimaFestival, in onda su Rai 1 dal 29 gennaio al 5 febbraio 2022, per scoprire tutte le curiosità e le anteprime su Sanremo 2022. Appuntamento nella striscia quotidiana dalle 20.35 alle 20.45.

Carriera, lavoro, biografia, età

Ciro Priello è nato a Napoli il 12 marzo 1986. Non tutti sanno che fin in da ragazzo l’attore si avvicina al mondo della danza e a soli 11 anni, sostenuto anche dalla sua famiglia, inizia a studiare con Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, diventando in breve tempo uno dei primi ballerini della scuola. A 18 anni, nel 2004, prova ad entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, al tempo Saranno Famosi, arrivando in semifinale ma alla fine non viene ammesso.

Si è dedicato allo sviluppo di video amatoriali, che poi ha caricato su Youtube insieme a diversi amici quali Simone Ruzzo, Francesco Capaldo, Alfredo Felaco, creando insieme a loro nel 2005 la società di produzione video The Jackal. In pochi anni il gruppo diventa uno dei più seguiti del web. Il primo vero successo dei The Jackal risale al 2011 grazie alla webserie, da loro prodotta, Lost in Google, ma diventano popolari a livello nazionale nel 2014, grazie alla serie di video-parodia di Gomorra: Gli effetti di Gomorra sulla gente, alla quale prendono parte Salvatore Esposito e Roberto Saviano.

Per Ciro Priello e i The Jackal si spalancano presto anche le porte del cinema. Nel 2017 arriva il film AFMV- Addio fottuti musi verdi. Nell’ultimo anno lo abbiamo visto spesso in tv. Ha partecipato e vinto la prima edizione del seguitissimo show di Amazon LOL – Chi ride è fuori. A maggio dello scorso anno ricorderete tutti la polemica che ha coinvolto Ciro e la sua collega Aurora Leone dei The Jackal, per essere stati “cacciati” dalla cena inaugurale della Partita del Cuore, in quanto, l’essere “donna” di quest’ultima, non le ha permesso di sedere al tavolo con gli altri giocatori/artisti tutti uomini, nonostante anche lei avesse ricevuto la convocazione. Inoltre ha preso parte, ottenendo un ottimo risultato, all’ultima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Vita privata: moglie e figlia

Ciro Priello è sposato con l’influencer e blogger Maura Iandoli. I due hanno avuto una splendida figlia, Anna, venuta al mondo il 22 agosto 2016. Molto attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da circa 600mila persone.