Circeo: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 21 novembre

Questa sera, martedì 21 novembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Circeo, la serie tv che racconta la storia vera del massacro del 1975 e del processo che ne seguì visti, per la prima volta, dalla parte delle donne: le vittime, le loro avvocate e la sopravvissuta. La serie in tre puntate, premiata ai Nastri D’argento 2023 come miglior docuserie, è stata diretta da Andrea Molaioli e scritta da Flaminia Gressi, Lisa Nur Sultan e Viola Rispoli (che firma anche come head writer). Nel cast: Greta Scarano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio di questa sera, siamo nel 1976, quando comincia la lunga vicenda processuale per dare giustizia a Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Gli imputati sono Angelo Izzo e Gianni Guido. Intanto, continuano le ricerche di Andrea Ghira, che è ancora latitante. A difendere i tre, scendono in campo gli avvocati penalisti più noti. Teresa Capogrossi e Fausto Tarsitano sono i difensori di parte civile per Donatella Colasanti e sono fermamente intenzionati a fare in modo che la loro assistita ottenga la giustizia che merita.

Il processo si svolge in un clima infuocato, tra richieste di attenuanti e perizie. Intanto, fuori dalle porte del tribunale, le donne che aderiscono al movimento femminista vedo in Donatella un simbolo, e presenziano alle udienze facendo sentire la loro vicinanza. La giovane sopravvissuta al massacro dovrà deporre nella villa del Circeo dove è stata torturata e dove l’amica Rosaria è stata uccisa.

Nel secondo episodio di questa sera di Circeo, Donatella riesce ad affrontare questa difficile prova che la costringe a rivivere con la memoria le violenze subite. Ma il cammino è ancora lungo per lei, che ormai fatica a reggere la pressione dell’opinione pubblica. Saverio dimostra a Teresa di avere a cuore le sorti di Donatella, così l’avvocata si apre con lui.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Circeo, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: