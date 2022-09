Cinquanta sfumature di nero: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 13 settembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Cinquanta sfumature di nero, film del 2017 diretto da James Foley. La pellicola è il sequel di Cinquanta sfumature di grigio (2015) e l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo di E. L. James, qui nel ruolo di produttrice. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo che Anastasia Steele ha lasciato Christian Grey, lui ha degli incubi sulla sua infanzia violenta. Nel frattempo, Ana inizia un nuovo lavoro come assistente di Jack Hyde, redattore della Seattle Independent Publishing (SIP), le cui tre precedenti assistenti si sono tutte licenziate negli ultimi 18 mesi. Ana si imbatte inaspettatamente in Christian all’inaugurazione della mostra fotografica dell’amico Jose Rodriguez, dove sono esposte anche delle immagini di lei. È sgomenta quando scopre che Christian le ha acquistate in blocco, perché non vuole che gli altri la possano “avere”. Christian vuole che Ana lo riveda di nuovo e lei accetta a condizione che non ci siano regole, né punizioni, né termini più segreti, che la loro sia una relazione vera e normale. Mentre Jack e Ana vanno a bere qualcosa dopo il lavoro, lei viene avvicinata per strada da una giovane donna che le somiglia incredibilmente. Christian arriva al bar e si comporta con freddezza verso Jack, poi porta Ana fuori dal bar e l’avverte sulla reputazione di lui. Ana non gli crede ed è infastidita dal fatto che Christian stia considerando di acquistare la SIP per controllare lei e il suo nuovo capo. Il giorno dopo, Jack dice ad Ana che si aspetta che lei lo accompagni durante un viaggio espositivo a New York, ma dopo aver parlato con Christian, rifiuta di partecipare. Poco dopo, Ana nota di nuovo la stessa donna che osserva lei e Christian da lontano. Christian devia l’indagine di Ana sull’identità della donna, ma in seguito ammette che è Leila Williams, una sua ex sottomessa. Leila voleva di più e Christian quindi ha posto fine al loro accordo contrattuale. Leila ha sposato un uomo che in seguito è morto, causandole un esaurimento mentale. Da allora, ha iniziato a perseguitare Christian e poi anche Ana, per capire se e perché lei abbia una relazione con Christian e non sia solo una sottomessa.

Cinquanta sfumature di nero: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Cinquanta sfumature di nero, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dakota Johnson: Anastasia Steele

Jamie Dornan: Christian Grey

Kim Basinger: Elena Lincoln / Mrs. Robinson

Bella Heathcote: Leila Williams

Max Martini: Jason Taylor

Marcia Gay Harden: Grace Trevelyan Grey

Rita Ora: Mia Grey

Luke Grimes: Elliot Grey

Eric Johnson: Jack Hyde

Fay Masterson: Gail Jones

Dylan Neal: Bob Adams

Eloise Mumford: Katherine ‘Kate’ Kavanagh

Victor Rasuk: José Rodriguez

Andrew Airlie: Carrick Grey

Robinne Lee: Ros Bailey

Brant Daugherty: Luke Sawyer

Streaming e tv

Dove vedere Cinquanta sfumature di nero in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 13 settembre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.