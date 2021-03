Ciao Darwin: quante puntate, durata e quando finisce lo show di Canale 5 in replica

Quante puntate sono previste per Ciao Darwin A grande richiesta, lo show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti? Si tratta in tutto di cinque puntate in replica, in onda ogni venerdì in prima serata su Canale 5. Un’edizione “Story” di Ciao Darwin, ribattezzata A grande richiesta: si tratta non di una serie di collage mixati di varie puntate, ma di cinque trasmissioni complete, fra le più riuscite ed apprezzate dal pubblico della televisione già andate in onda. La prima puntata è andata in onda il 12 marzo, l’ultima dovrebbe essere trasmessa venerdì 9 aprile 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire qualche modifica):

Prima puntata – 12 marzo 2021

Seconda puntata – 19 marzo 2021

Terza puntata – 26 marzo 2021

Quarta puntata – 2 aprile 2021

Quinta puntata – 9 aprile 2021

Torna, in replica, Ciao Darwin, il programma che, fin dalla sua prima edizione, ha voluto rappresentare, con dichiarata consapevolezza e assoluta ironia, l’aspetto più grottesco dell’umanità. Dalla mente di Paolo Bonolis, affiancato dagli autori Marco Salvati e Sergio Rubino, nasce la trasmissione simbolo di divertimento e irriverenza, che si delinea come una sorta di laboratorio antropologico della Tv. Il manuale di Ciao Darwin prevede che si cerchi il carattere dominante attraverso una serie di prove in cui i partecipanti devono dimostrare di possedere doti di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché di seduzione e simpatia.

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Ciao Darwin A grande richiesta? La durata di ogni serata su Canale 5 sarà di circa tre ore: inizio alle 21,20, chiusura intorno alle 00,30.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin A grande richiesta vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis al tasto 5 del digitale terrestre, 505 in HD, 105 di Sky) a partire da venerdì 12 marzo 2021 alle 21.20 circa. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

