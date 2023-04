Ci vuole un fiore 2023 streaming e diretta tv: dove vedere lo show con Francesco Gabbani

Ci vuole un fiore 2023 è il programma condotto da Francesco Gabbani e in onda su Rai 1 questa sera, 21 aprile, con la seconda e ultima puntata. Due serate speciali in compagnia di grandi ospiti per unire la leggerezza del varietà con la tematica, sempre più urgente, dell’ecosostenibilità. Il suo intento è infatti quello di sensibilizzare, attraverso parole, musica e testimonianze, l’opinione pubblica sulle tematiche legate all’ambiente e su, come, ognuno di noi, partendo da una piccola scelta quotidiana, possa contribuire a preservare il futuro di questo nostro meraviglioso Pianeta. Ma dove vedere Ci vuole un fiore 2023 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 1 con la seconda e ultima puntata in onda questa sera – 21 aprile 2023 – in prima serata dalle 21.25. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre o sul 101 del decoder Sky.

Ci vuole un fiore 2023 streaming live

Se non siete a casa, nessun problema. Potete seguire il varietà di Francesco Gabbani in diretta streaming su Rai Play, la piattaforma gratuita disponibile per pc, smartphone, tablet e smart tv che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet. Potete recuperare le puntate o le clip di Ci vuole un fiore 2023 in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Avviamo visto dove vedere in streaming Ci vuole un fiore 2023, ma quante puntate sono previste? Appuntamento in prima serata su Rai 1 per due puntate, il 14 e il 21 aprile 2023 alle ore 21.25 con Francesco Gabbani. Ecco la programmazione completa.