Chiara Ferragni Unposted streaming e diretta tv: dove vedere il documentario

Questa sera, lunedì 12 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Chiara Ferragni Unposted, un documentario del 2019, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, diretto da Elisa Amoruso, che racconta la vita e il successo ottenuto dalla famosa influencer italiana, moglie di Fedez. La Rai ha deciso di trasmetterlo durante lo speciale “Fenomeno Ferragni”. Oltre al documentario infatti Simona Ventura intervisterà Chiara per capire come si è trasformata da semplice blogger in icona della moda planetaria da 21 milioni di follower su Instagram. Ma dove è possibile vedere Chiara Ferragni Unposted in diretta tv, live streaming e in replica? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il documentario sull’influencer italiana va in onda oggi – lunedì 12 ottobre 2020 – in chiaro, gratis, su Rai 2 a partire dalle ore 21,20.

Chiara Ferragni Unposted: live streaming e on demand

Non solo tv. Sarà possibile vedere Chiara Ferragni Unposted anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare la replica grazie alla funzione on demand.

Le parole della regista

“Ho scelto di girare il documentario su Chiara Ferragni perché sono interessata ai cambiamenti della nostra epoca. E attraverso Chiara Ferragni è possibile raccontare questo cambiamento”. Queste le parole di Elisa Amoruso, la regista del film Chiara Ferragni Unposted ai microfoni di TPI. La regista, che prima di produrre il film da 1,6 milioni d’incassi al botteghino aveva girato altri due documentari e un film, ha rivelato alcuni dettagli sulla vita e sul carattere della celebre influencer. “Non ci sono differenze tra la Chiara Ferragni “vera” e quella che vediamo sui social, lei si mostra sempre in modo spontaneo e naturale, per lei stare di fronte alla telecamera non è tanto diverso che stare di fronte al suo telefonino. È molto abituata ai media, la grande differenza sta più nel fruitore, che in un film di un’ora e mezza può approfondire la conoscenza e conoscere qualcosa di più profondo e tipico di un documentario”. Qui l’intervista completa.

Potrebbero interessarti Chi è Mirko Scarcella: carriera, moglie, Le Iene, Gianluca Vacchi, Instagram Quanto guadagna Chiara Ferragni: foto, post, società, pubblicità Chi è Riccardo Pozzoli, l’ex fidanzato e socio di Chiara Ferragni