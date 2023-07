Chi è Chiara Bella, la figlia di Gianni e nipote di Marcella ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Chiara Bella, la figlia di Gianni e nipote di Marcella ospite a Oggi è un altro giorno? Chiara Bella, figlia di Gianni Bella e nipote della cantante Marcella Bella, ha ereditato dalla sua famiglia una passione smisurata per la musica. Nella vita si occupa di musica a trecentosessanta gradi. Della sua vita privata non si hanno molte informazioni, anche se la donna non disdegna interviste o interventi pubblici.

In una intervista rilasciata alcuni mesi al magazine online Index Music, Chiara – la figlia di Gianni Bella – si era lasciata andare, raccontando qualche aspetto inedito della sua vita privata. “Senza dubbio il momento tutto per me è fatto di sport, attività fisica. Corsa all’aria aperta, lezioni a corpo libero con attrezzature, e personal trainer che mi prepara le schede a cui devo attenermi. Lo sport per me è importantissimo“, ha raccontato.

“Altro momento per me molto importante e tutto mio è dato dalla meditazione. Ho un insegnante e un gruppo con cui condivido questi momenti per me molto importanti perché sono momenti di crescita spirituale e lo faccio con grande passione. Mi rendono molto felice ed appagata”, le sue parole a Index Musica.

Chiara Bella, la figlia di Gianni, dunque, non pensa solo alla musica. E per il futuro culla grande progetti di vita, legati comunque alla sua passione: “Mi piacerebbe visitare Cuba perché li si respira musica allo stato puro. Non ci sono mai stata e quindi voglio scoprire il loro modo di sentire la musica, i loro balli, la loro cultura”, ha raccontato. Splendido, evidentemente, il legame con la zia Marcella Bella, che spesso la invita a trascorrere le vacanze ad Ibiza. Ha una sorella di nome Nazarena.