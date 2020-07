Chiamatemi Anna, le anticipazioni della quarta puntata in onda il 9 luglio

Chiamatemi Anna, la serie tv di Netflix arriva su Rai 2: le anticipazioni della quarta puntata

Il pubblico di Netflix l’ha adorata. Chiamatemi Anna arriva anche in chiaro per il pubblico di Rai 2 a partire da lunedì 6 luglio 2020. Sarà un appuntamento quotidiano, dal lunedì al venerdì, che occuperà uno spazio del primo pomeriggio e racconterà la storia basata sul celebre romanzo Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery. La serie tv va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15:15 alle ore 16:45. Di cosa parla Chiamatemi Anna? La protagonista, la giovanissima Anna Shirley, ha perso entrambi i genitori ed è rimasta orfana. Dopo una serie di brutte esperienze, Anna finisce in orfanotrofio, continuamente insultata da altre bambine, finché un giorno – complice un bizzarro malinteso – la bambina viene affidata a due fratelli anziani, Marilla e Matthew Cuthbert.

I due, in realtà, avevano richiesto un maschietto che potesse aiutarli con le faccende della fattoria. Mentre Matthew risulta essere più docile, Marilla è un osso duro e con Anna voleranno scintille sin dal primo momento. Poi, a lungo andare, la famiglia inizierà ad affezionarsi a quella bizzarra bambina dai capelli rossi che non vuole altro che essere amata. Vediamo insieme quali sono le anticipazioni della quarta puntata di Chiamatemi Anna, in onda su Rai 2 oggi, giovedì 9 luglio 2020, dalle ore 15:15.

In che anno è ambientato Chiamatemi Anna e qual è la location?

Chiamatemi Anna, le anticipazioni della puntata di oggi 9 luglio 2020

La puntata che va in onda questo pomeriggio, 9 luglio 2020, s’intitola Ho un tesoro interno, nato con me e vede Anna intenzionata a non andare più a scuola. Il trauma è troppo grande da superare, ma Marilla, seppur in un primo momento abbia appoggiato l’idea malsana della bambina di non uscire più di casa, questa volta invece la costringe a tornare tra i banchi di scuola. Anna a quel punto finge di andare, mente ai Cuthbert, ma la sceneggiata dura poco. Quando a casa si presentano Diana e Ruby, preoccupate per l’assenza della bambina, i due fratelli capiscono che Anna ha mentito. Marilla, preoccupata, si rivolge al parroco chiedendo un consiglio e l’uomo le suggerisce di tenere la bambina a casa, insegnandole a svolgere i mestieri di casalinga. Durante la notte scoppia un incendio nella casa dei Gillis e tutta Avonlea cerca di aiutare a domare le fiamme.

Anna sgattaiola dentro la casa per chiudere porte e finestre. Gilbert dà il suo contributo per spegnere le fiamme sotto gli occhi di una sognante Ruby (innamorata di lui). La famiglia Gillis è senza casa per il momento: in attesa della ricostruzione, la famiglia viene divisa e Ruby viene ospitata a Green Gables, condividendo la stanza con Anna. Le due ragazzine non si sopportano, ma imparano a diventare amiche con il tempo, unite anche dal club del racconto che hanno fondato con Diana. Quando Ruby potrà finalmente ricongiungersi con la sua famiglia e tornare a casa, Anna capirà di accusare la solitudine e, per questo, si deciderà a tornare a scuola, ben accolta da tutti gli altri compagni di classe.

Chiamatemi Anna, il cast

Chi interpreta la protagonista Anna? Si tratta della piccola Amybeth McNulty. Al suo fianco vediamo Geraldine James che interpreta la difficile Marilla Cuthbert, mentre Matthew Cuthbert il fratello è interpretato da R.H. Thomson. Ancora vediamo Dalila Bela che interpreta Diana Barry, Lucas Jade Zumann che interpreta Gilbert Blythe, Aymeric Jett Montaz che interpreta Jerry Baynard, Corinne Koslo che interpreta Rachel Lynde e Dalmar Abuzeid che interpreta Sebastian (Bash) Lacroix. E poi vediamo ancora Cory Gruter-Andrew interpretare Cole Mackenzie, Kyla Matthews invece interpreta Ruby Gillis, Miranda McKeon è Josie Pye, Glenna Walters è Tillie Bolter e Lia Pappas-Kemp è Jane Andrews, infine Jacob Ursomarzo interpreta Moody Spurgeon.

