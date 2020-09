Chiamami col tuo nome: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 19 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Chiamami col tuo nome (titolo originale: Call Me by Your Name), film del 2017 diretto da Luca Guadagnino. La sceneggiatura è stata scritta da James Ivory ed è un adattamento cinematografico del romanzo Chiamami col tuo nome di André Aciman. È il terzo e ultimo film della “trilogia del desiderio” di Guadagnino, dopo Io sono l’amore (2009) e A Bigger Splash (2015). Il filma ha ottenuto tre candidature al Golden Globe 2018, come miglior film, miglior attore (Chalamet) e miglior attore non protagonista (Hammer) e quattro candidature ai premi Oscar 2018 come miglior film, miglior attore (Chalamet), miglior sceneggiatura non originale, miglior canzone (Mystery of Love). L’Oscar è stato vinto da Ivory per la miglior sceneggiatura non originale. Ma qual è la trama del film? E il cast? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Elio Perlman, 17enne ebreo-italo-francoamericano, trascorre le vacanze estive nella campagna del nord Italia con i suoi genitori, in una villa immersa nelle campagne del Cremasco, dove suo padre, un professore di archeologia, è solito ospitare ogni anno uno studente straniero, impegnato nella redazione della sua tesi di dottorato. Lo studente selezionato nell’estate del 1983 è Oliver, ventiquattrenne ebreo americano di bell’aspetto, intelligente e spigliato, la cui personalità spensierata e apparentemente esuberante mette a disagio Elio, che è invece un ragazzo introspettivo, amante dei libri e con uno spiccato talento musicale, decisamente più maturo della sua età. Elio e Oliver incominciano a trascorrere del tempo insieme, tra gite in bicicletta, nuotate e serate danzanti, attraendosi e respingendosi a vicenda. Tuttavia, mentre i sentimenti del giovane Perlman crescono giorno dopo giorno, Oliver sembra distaccato e disinteressato, e ciò lo porta ad avvicinarsi a Marzia, sua amica d’infanzia e sorella di Chiara, a sua volta invaghitasi del bell’americano. Un giorno, durante una passeggiata in paese, Elio trova il coraggio di dichiararsi, seppur non esplicitamente, ma Oliver non appare propenso ad affrontare il discorso. Nonostante l’apparente riluttanza di Oliver, i due si baciano, per poi allontanarsi di nuovo…

La trama e il finale di Chiamami col tuo nome

Chiamami col tuo nome: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Chiamami col tuo nome, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Timothée Chalamet: Elio Perlman

Armie Hammer: Oliver

Michael Stuhlbarg: Sig. Perlman

Amira Casar: Annella Perlman

Esther Garrel: Marzia

Victoire Du Bois: Chiara

Vanda Capriolo: Mafalda

Antonio Rimoldi: Anchise

Elena Bucci: Bambi

Marco Sgrosso: Nico

André Aciman: Mounir

Peter Spears: Isaac

Walter Fasano: Dj alla festa

Streaming e tv

Dove vedere Chiamami col tuo nome in tv e live streming? Il film, come detto, va in onda oggi – 19 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della prima puntata in onda il 19 settembre Gilles Rocca e Lucrezia Lando, la coppia di Ballando con le Stelle 2020 Tu si que vales 2020: le anticipazioni della seconda puntata del 19 settembre