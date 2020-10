Chi vuol essere milionario: stasera su Canale 5 il quiz di Gerry Scotti | 22 ottobre

Questa sera, giovedì 22 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Chi vuol essere milionario, lo storico quiz condotto da Gerry Scotti. “È la tua risposta definitiva? La accendiamo?”, è la famosa frase, diventata cult, che il conduttore tornerà a pronunciare in questa nuova edizione. Un nuovo ciclo di puntate per il quiz, Who wants to be a Millionaire, che ha rivoluzionato il genere a livello mondiale, e che nel 2018 ha festeggiato i suoi 20 anni dalla nascita. Vediamo insieme le novità, gli aiuti e le anticipazioni della puntata di stasera.

Anticipazioni: aiuti, concorrenti, novità, domande

Quest’anno Chi vuol essere milionario celebra i 20 anni dalla prima messa in onda in Italia. Per l’occasione Mediaset ha deciso di allestire uno studio apposito a Cologno Monzese, senza andare nuovamente in Polonia come era avvenuto nelle altre recenti edizioni trasmesse in prima serata. Un quiz unico e inimitabile, che sin dai suoi esordi ha mantenuto la stessa scenografia, con le sue inconfondibili luci blu e la sigla originale.

La nuova puntata va in onda oggi, giovedì 22 ottobre 2020, in prima serata dalle ore 21,20 su Canale 5. La protagonista in apertura sarà Sara Ricciardo, giovane medico di Vigevano, che leggerà la domanda da 300mila euro. La ragazza ha dimostrato grande capacità di ragionamento, cultura e curiosità, intrattenendo il pubblico e tenendolo incollato allo schermo durante tutta la scorsa puntata con un’avvincente scalata. Arriverà a leggere la domanda da un milione? Per i concorrenti di questa nuova edizione in prima serata su Canale 5 riprende la scalata verso il milione. In tutto 15 domande, con un paio di traguardi intermedi, e quattro aiuti a disposizione. Le caratteristiche per diventare un grande campione sono capacità di ragionamento, sangue freddo, ottima cultura generale e un pizzico di voglia di rischiare. Confermati i quattro aiuti: lo storico “50 e 50”, “Chiedilo al tuo esperto in studio”, “Switch/cambio domanda”, e “Chiedilo a Gerry”, l’aiuto fornito dallo stesso conduttore qualora il giocatore non sappia la risposta. Chi riuscirà a portarsi a casa l’intero montepremi di un milione di euro?

Ricordiamo che lo scorso gennaio era riuscito a compiere l’impresa il giovane manager pescarese Enrico Remigio che vive e lavora a Singapore. La prima vincitrice, invece, è stata nel 2001 Francesca Cinelli, all’epoca assistente del direttore in un concessionario di camion della provincia di Pistoia. Il secondo della lista è stato nel 2004 lo studente d’ingegneria Davide Pavesi e poi nel 2011 Michela De Paoli, all’epoca casalinga di Pavia. Appuntamento dunque stasera con un nuovo appuntamento in compagnia di Chi vuol essere milionario, su Canale 5 alle 21.20.

Chi vuol essere milionario, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Chi vuol essere milionario in tv e live streaming? Il quiz di Gerry Scotti, come detto, va in onda ogni giovedì alle ore 21,20 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire le puntate anche in live streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on demand sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Dove vedere in diretta tv e streaming

Potrebbero interessarti Quando vanno in onda i LIVE di X Factor 2020: data e orario d’inizio Doc – Nelle tue mani: cosa è successo nella quinta puntata del 15 ottobre Tonya: trama, storia vera, cast e streaming del film