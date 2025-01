Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 29 gennaio 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 29 gennaio 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il caso di Katia Palagi che si è suicidata perché vittima di una truffa on line sarà di nuovo approfondito dal programma. Dopo il racconto della sua storia, il centralino del programma condotto da Federica Sciarelli è stato sommerso di richieste di aiuto da parte di altre persone truffate: in diretta il terribile racconto di una donna che ha appena perso il fratello.

E poi il caso di Lorena Paolini, che si sarebbe suicidata secondo il marito che però è indagato per omicidio. In studio, in diretta, la sorella della donna, Silvana, che non ha mai creduto al racconto dell’uomo che per mesi ha sostenuto di aver ritrovato Lorena sul divano in fin di vita in seguito a un malore e ora, dopo cinque mesi, dice che si sarebbe impiccata.

Infine, il caso di Greta Spreafico, la cantante rock di Erba: prima di sparire era molto preoccupata e non voleva rimanere da sola. Cosa le stava succedendo? Di chi e di che cosa aveva paura?

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

