Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 27 marzo 2024 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 27 marzo 2024 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Una donna sdraiata per terra, di notte, sette giorni dopo la scomparsa di Antonella Di Massa, la mamma di Ischia ritrovata senza vita in un aranceto. Quella donna, notata da diversi ragazzi, era Antonella? Nuove testimonianze e filmati inediti nella puntata in onda oggi.

E poi: la scomparsa di Giusy Ventimiglia, la donna con gli occhi azzurri sparita da Bagheria. Parla per la prima volta Carmelo, il giovane figlio di Giusy. E ancora: il giudice ha disposto nuove indagini sulla scomparsa di Paola Casali: in studio, in diretta, le due figlie della donna. E, infine, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Conduce Federica Sciarelli.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 27 marzo 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.