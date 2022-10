Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 26 ottobre 2022 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 26 ottobre 2022 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Lisa non si è uccisa e dopo diciassette anni arriva la svolta. Un ex poliziotto è stato arrestato per il delitto della ragazza ventiduenne di Montalto Uffugo (Cosenza). L’omicida simulò un suicidio, ma una lettera anonima ha guidato gli inquirenti sulla strada della verità: Lisa è stata soffocata con un cuscino. I due avevano una relazione clandestina. Si parlerà anche di Domenico Manzo, il pensionato scomparso della provincia di Avellino, sparito nel nulla durante la festa di compleanno della figlia. E poi la scomparsa di Antonio, dipendente di un ospedale di Giugliano (Napoli), che tutti conoscono come “Cerottino”. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 26 ottobre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.