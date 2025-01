Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 15 gennaio 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 15 gennaio 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori: Don Vergari è stato sentito in commissione parlamentare di inchiesta e ha rilasciato dichiarazioni inedite. Federica Sciarelli ne discute con Pietro Orlandi in diretta.

Per la morte di Pierina Paganelli è indagato il vicino di casa, Louis, che aveva una relazione con Manuela, la nuora di Pierina. Al centro delle indagini le immagini della telecamera della farmacia situata a poca distanza dal palazzo in cui abitavano: è lui l’uomo ripreso pochi minuti dopo l’omicidio? “Chi l’ha visto?” propone uno studio fatto sui frame delle telecamere da Daniel Auber, l’esperto di effetti speciali che vive e lavora a Los Angeles.

E ancora la scomparsa del giovane Riccardo. È stata ispezionata di nuovo la diga del Furlo e lui non c’è. C’è la speranza che se ne sia andato via volontariamente. E su questa speranza c’è chi cerca di lucrare dicendo di aver visto il ragazzo e chiedendo denaro in cambio di informazioni. Ma c’è anche chi è certo di avergli dato un passaggio in Svizzera, da Melide a Lugano.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 15 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.