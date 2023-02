Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 15 febbraio 2023 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 15 febbraio 2023 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Aspettando il dna: per la piccola Angela Celentano una nuova pista che porta in Sud America. Una somiglianza così forte che ha spinto i genitori della bambina scomparsa sul Monte Faito a chiedere il confronto del profilo genetico.

E poi: Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi sono state uccise da una persona vicina all’ambiente ecclesiastico? L’attenzione degli inquirenti su un uomo che avrebbe molestato delle ragazze a Cesena. A Chi l’ha visto? in studio con Federica Sciarelli la mamma, Marisa Golinucci, con il presidente dell’associazione Penelope, Nicodemo Gentile.

Si parlerà anche della morte di Elena e di sua figlia Luana, trovate senza vita in un appartamento a Roma. I due uomini che erano con loro nella casa hanno detto la verità? Nel corso della diretta un documento inedito che getta ombre sulla versione dello ‘Shamano Shekinà’. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 15 febbraio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.