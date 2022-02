Quanto guadagna Checco Zalone: stipendio, patrimonio e cachet Sanremo 2022

Quanto guadagna Checco Zalone ospite oggi al Festival di Sanremo 2022? Il poliedrico attore pugliese, famoso per i suoi film comici campioni di incassi, è ormai sempre più il Re Mida del cinema italiano. Dopo aver messo in cassa nel 2016 la bellezza di 65,3 milioni con Quo Vado, il film italiano che più ha incassato nella storia del grande schermo, con la sua ultima fatica Tolo Tolo l’attore è arrivato alla considerevole cifra di 46,2 milioni. Mercoledì 1 gennaio 2020, giorno dall’uscita della pellicola, Tolo Tolo ha incassato la bellezza di 8,68 milioni con quasi 1,75 milioni di persone che si sono recati al cinema a vederlo. Il record passato di Quo Vado? era invece di 7,34 milioni per l’esordio. I film di Checco Zalone hanno uno storico di incassi importante, in totale 173 milioni di euro, ai quali adesso si dovranno aggiungere i proventi di Tolo Tolo sfondando di fatto il muro dei 200 milioni. Ovviamente Checco Zalone non ha incassato le intere cifre sopra citate. A detta sua, in merito a “Quo vado?”, Checco Zalone ha incassato il 10 per cento delle entrate totali. Significa che come attore e sceneggiatore di un solo film, Quo Vado, Checco Zalone ha incassato circa 6 milioni di euro. Ai guadagni provenienti dai suoi film bisogna sommare anche gli introiti percepiti dall’attore per la sua discografia, che dal 2006 conta 25 singoli e 6 album, le varie ospitate tv (leggi anche Festival di Sanremo 2022) ed eventuali pubbllicità.

La società

Checco Zalone detiene il 95 per cento del capitale della Mzl, una società di Bari che è dove confluiscono buona parte dei proventi dei diritti d’autore. Il Corriere della Sera spulciando i vari bilanci della Mzl, soltanto quello del 2018 è stato chiuso con una perdita di 126.000 euro dovuta probabilmente alla lavorazione di Tolo Tolo, ha stimato negli anni guadagni per la società pari a quasi 5 milioni di euro. Come amministratore unico della società c’è Mariangela Eboli, storica compagna di Checco Zalone che per questo suo incarico riceve uno stipendio mensile di 9.000 euro lordi. Se l’attore gestisce il 95 per cento del capitale della Mzl, il restante 5 per cento dal valore di circa 250.000 euro è in mano a mamma Antonietta con la società che può essere considerata una sorta di cassaforte di famiglia.

Cachet Sanremo 2022

Ma quanto ha preso (cachet) Checco Zalone per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 come ospite? Non è noto quanto l’attore abbia incassato dalla sua partecipazione alla kermesse canora. Si vocifera una cifra che va dai 25 ai 50 mila euro.