Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 16 maggio 2021

Questa sera, domenica 16 maggio 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 16 maggio, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

A Che Tempo Che Fa stasera sarà presente in esclusiva tv Sharon Stone, per presentare la sua autobiografia di grande successo internazionale “Il Bello di Vivere Due Volte”; l’iconica star di Hollywood, nominata all’Oscar e vincitrice di un Golden Globe e di un Emmy Award, è da sempre in prima linea a livello sociale: per le sue numerose iniziative a favore dei diritti umani ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti come il Nobel Peace Summit Award, l’Harvard Humanitarian Award, il Muhammad Ali Humanitarian Award, il World Charity Award e uno Spirit Award. Di recente, insieme al Premio Nobel per la Pace 2006 Muhammad Yunus, ha ideato e lanciato la campagna internazionale per il “vaccino bene comune”.

E ancora, il medico e scienziato Anthony S. Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, inserito dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo e membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca; il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli.

Tra gli ospiti di oggi di Che tempo che fa Giuliano Sangiorgi, autore del nuovo romanzo “Il tempo di un lento” e vincitore coi Negramaro del Premio Amnesty International Italia 2021 per “Dalle mie parti” come miglior brano sui diritti umani; Ferrucci de Bortoli; Gad Lerner; il regista e attore Giuliano Montaldo, nelle librerie dal 20 maggio con l’autobiografia “Un grande amore”.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e gli ospiti Katia Follesa; Riccardo Rossi; Francesco Paolantoni; Lello Arena; Orietta Berti. Torna anche al Tavolo Giuliano Sangiorgi.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.