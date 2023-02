Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 19 febbraio 2023

Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 19 febbraio 2023, di Che tempo che fa 2022-2023? Stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella puntata di stasera, domenica 19 febbraio, su Rai 3 di Che Tempo Che Fa, saranno ospiti:

Fabio Fazio intervisterà Renato Zero che presenterà il suo tour Zero a Zero – Una sfida in musica con cui dal 7 marzo girerà i palasport d’Italia, l’intervista sarà l’occasione per raccontarsi tra ricordi della sua carriera e prospettive del presente.

Ci saranno Vera Politkovkaja, figlia di Anna Politkovskaja, giornalista della Novaja Gazeta e autrice del libro Una madre. La vita e la passione per la verità di Anna Politkovskaja. Insieme a Roberto Saviano si toccheranno i temi dell’attualità, mentre con Franco Locatelli Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele si parlerà di salute.

Ci sarà Elodie reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo in cui ha conquistato tutti con il brano Due, oltre a cantare la canzone, Elodie racconterà la sua esperienza al Festival e le prossime tappe della sua carriera. Don Davide Banzato presenterà il libro Cerca il tuo Orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi in cui dialoga con Papa Francesco.

Che tempo che fa – Il tavolo

Abbiamo visto gli ospiti Che tempo che fa, ma quali sono quelli del Tavolo? Gli ospiti oggi saranno, oltre ai “fissi” Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e la Signora Coriandoli. Tra gli ospiti: Federica Brignone la campionessa di sci reduce dalla medaglia d’oro della combinata e d’argento nello slalom gigante, coronamento di una carriera con ventuno vittorie nella Coppa del mondo, tre medaglie olimpiche. Ospiti al Tavolo Colapesce Dimartino che con Splash a Sanremo hanno vinto il Premio della Sala Stampa Radio-Tv-Web Lucio Dalla e il premio Mia Martini della Critica e debuttano al cinema con La primavera della mia vita. Attorno al tavolo Elio, Paolo Rossi a teatro con Pane e Libertà, Paolo Jannacci che nel libro Enzo Jannacci – Ecco tutto qui racconta con Enzo Gentile il lascio culturale del padre.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti di Che tempo che fa di oggi, domenica 19 febbraio 2023, ma dove vedere la puntata in diretta tv e live streaming? Il programma di Fabio Fazio va in onda tutte le domeniche sera, a partire dalle ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto tre del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Volete recuperare una puntata persa? Niente panico, sempre su Rai Play trovate tutte le puntate trasmesse grazie alla funzione on demand.