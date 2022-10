Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 16 ottobre 2022 Rai 3

Questa sera, domenica 16 ottobre 2022, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 16 ottobre, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti in esclusiva a “Che Tempo Che Fa” di oggi, domenica 16 ottobre, i Maneskin, gli artisti italiani più ascoltati al mondo, con oltre sei miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e duecentottantanove certificazioni globali tra cui quindici dischi di diamante, duecentotrenta dischi di platino e qurntaquattro dischi d’oro. La band dei record è ospite di Fabio Fazio a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo The Loneliest. A seguire vedremo il Segretario di Azione, Carlo Calenda. E ancora, il conduttore Paolo Bonolis. Poi, in occasione del World Food Day – la Giornata Mondiale dell’Alimentazione – Massimo Bottura lo chef italiano più celebre al mondo e Goodwill Ambassador per UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, tre stelle Michelin e titolare della stella verde Michelin per la lotta agli sprechi alimentari. Quindi l’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo. Continua lo spazio dedicato all’attualità con il virologo Roberto Burioni; il direttore degli Approfondimenti RAI Antonio Di Bella; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; le giornaliste Rai Lucia Goracci ed Emma Farnè dall’Ucraina. Chiude la serata “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti Simona Ventura, Mara Maionchi, Memo Remigi, Francesco Paolantoni e la nuova fuoriclasse della ginnastica ritmica italiana Sofia Raffaeli.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.