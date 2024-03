Perché Che tempo che fa stasera non va in onda: il motivo, quando torna

Perché Che tempo che fa stasera – domenica 31 marzo 2024 – non va in onda sul Nove? Ve lo diciamo subito: nessun imprevisto o cambio di programma. Lo show condotto da Fabio Fazio non andrà in onda semplicemente perché oggi è un giorno di festa: Pasqua. A dare l’annuncio è stato lo stesso conduttore nel corso della scorsa puntata sottolineando che Che tempo che fa con i suoi tanti ospiti tornerà regolarmente in onda domenica prossima, 7 aprile 2024.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Che tempo che fa non va in onda ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando, 145 di Sky). Quindi la puntata di oggi, 24 marzo 2024, sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima.

Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.