Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 3 marzo 2024

Questa sera, domenica 3 marzo 2024, alle ore 19,30 su Nove va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 3 marzo, di Che tempo che fa 2023-2024.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata: Chiara Ferragni, Gino Cecchettin, Loredana Bertè, Ibrahima Balde e Amets Arzallus Antia – co-autori del libro ‘Fratellino’, autobiografia di Balde -, Roberto Burioni, Simona Ravizza, Massimo Giannini, BigMama, Yèman Crippa – il detentore di tutti i record italiani di corsa nelle gare di lunga distanza -, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini – ‘I Giganti’ della prossima edizione di Pechino Express -, il cuoco e conduttore Giorgione, Cristiano Malgioglio, Simona Ventura. Chiude la serata, il consueto appuntamento con “Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. In studio, come sempre, anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck e Ornella Vanoni.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 3 marzo? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.