Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 29 ottobre 2023

Questa sera, domenica 29 ottobre 2023, alle ore 19,30 su Nove va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 29 ottobre, di Che tempo che fa 2023-2024.

Anticipazioni e ospiti

Domenica 29 ottobre ci sarà ospite la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Inoltre arriverà in studio Fedez, dopo la puntata di Muschio Selvaggio registrata insieme a Fabio Fazio. Uno scambio di ospitate tra i due.

Molto atteso l’incontro tra Ornella Vanoni e Gino Paoli. La cantante è una presenza fissa del programma in questa edizione sul Nove ed è già diventata un tormentone con i suoi racconti sulla sua salute. Gino Paoli presenterà la sua autobiografia Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni, scritta con Daniele Bresciani, dove racconta la sua storia fuori dal comune e la sua straordinaria carriera. Gino Paoli e Ornella Vanoni furono una coppia svariati anni fa e si sono incontrati anche allo scorso Sanremo.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 29 ottobre? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.