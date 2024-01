Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 28 gennaio 2024

Questa sera, domenica 28 gennaio 2024, alle ore 19,30 su Nove va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 28 gennaio, di Che tempo che fa 2023-2024.

Anticipazioni e ospiti

Gli ospiti della puntata includono Alessandro Baricco, alla sua prima apparizione televisiva dopo l’annuncio della malattia. Il profilo Instagram del programma aveva svelato la partecipazione dello scrittore già qualche giorno fa in occasione del suo compleanno: “Facciamo tanti auguri di buon compleanno ad Alessandro Baricco, che tornerà in tv questa domenica a Che Tempo Che Fa’ sul Nove”. Con lui anche il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e il numero 10 del Milan Rafael Leão, che presenterà il suo primo libro “Smile. La mia vita tra calcio, musica e moda”. A seguire, Maria Sole Tognazzi, al cinema con il film “Dieci minuti”, diretto e scritto con Francesca Archibugi, il re del cioccolato Ernst Knam e Alessandra Mion, Roberto Burioni, virologo all’Università Vita-Salute San Raffaele, Antonio Di Bella, che presenterà il suo saggio “L’impero in bilico”, la vice direttrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea, l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini, Michele Serra, Frank Matano, Herbert Ballerina, Gaia, Matteo Guarise e Lucrezia Beccari, Simona Ventura.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 28 gennaio? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.