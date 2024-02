Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 11 febbraio 2024

Questa sera, domenica 11 febbraio 2024, alle ore 19,30 su Nove va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 11 febbraio, di Che tempo che fa 2023-2024.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti non ci sarà Angelina Mango. Con lo spostamento di Che Tempo Che Fa dalla Rai al canale Nove, la tradizione che vuole il vincitore del Festival di Sanremo andare come ospite da Fabio Fazio la domenica seguente al successo. Questa sera a Che Tempo Che Fa ci sarà Tom Hanks: la star di Hollywood presenterà il suo primo romanzo “Nascita di un capolavoro del cinema”, che arriva dopo la raccolta di racconti “Tipi non comuni” del 2017. Fabio Fazio intervisterà anche le attrici italiane Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci, che presenteranno il film “Volare”, in uscita il 22 febbraio, debutto alla regia di Margherita Buy. Come di consueto, ci sarà anche il virologo Roberto Burioni, che sarà affiancato da Paolo Antonio Ascierto, direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione Giovanni Pascale di Napoli. Tra gli ospiti figura anche Michele Serra, mentre per parlare di attualità ci saranno i giornalisti Concita de Gregorio, Massimo Giannini, Alessandro De Angelis, Nello Scavo e Ben Wdeman della Cnn. A chiudere la serata, attorno al classico Tavolo di Che Tempo Che Fa, ci saranno le presenze fisse di Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni e Mara Maionchi. Ospiti della puntata saranno Raul Cremona, il maestro Peppe Vessicchio, il vocal coach Pachy Scognamiglio, il ct della Nazionale italiana di basket Gianmarco Pozzecco.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 11 febbraio? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.