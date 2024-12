Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 1 dicembre 2024

Questa sera, domenica 1 dicembre 2024, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 1 dicembre, di Che tempo che fa 2024-2025.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di oggi di Che Tempo che Fa sarà ospite Lorenzo Jovanotti, che torna in tv dopo due anni di assenza. Il cantautore si esibirà live con “Montecristo”, singolo apripista del nuovo album in uscita il 31 gennaio 2025, poco prima dell’inizio dell’attesissimo “Palajova tour”, tour che partirà il 4 marzo e che segnerà il grande ritorno di Jovanotti nei palazzetti dopo sette anni.

Fabio Fazio intervisterà anche Gerry Scotti: il conduttore Mediaset sarà per la prima volta sugli schermi del Nove per presentare il suo nuovo libro “Quella volta. Un viaggio nel passato di tutti noi”.

Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa anche i Pinguini Tattici Nucleari, che si esibiranno dal vivo con “Islanda”, brano che anticipa l’atteso nuovo album “Hello World”, in uscita il prossimo 6 dicembre.

Nel blocco dedicato all’informazione, converseranno con Fabio Fazio Romano Prodi e Massimo Giannini, che hanno firmato insieme il libro-intervista “Il dovere della speranza”, il presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca Alberto Mantovani, autore con Claudio Longhi di “Breve storia letteraria e artistica della medicina”, e il virologo Roberto Burioni.

Chiuderà la puntata, come di consueto, “Il Tavolo”, a cui parteciperanno Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Jerry Calà, Carlo Cracco, Valeria Marini, Giucas Casella e Francesca Manzini.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 1 dicembre, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.