Che tempo che fa 2022-2023: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Che tempo che fa 2022-2023, il programma con Fabio Fazio in onda su Rai 3 la domenica sera alle ore 20? Ve lo diciamo subito: la Rai non ha reso noto il numero esatto di puntate in programma, ma in tutto dovrebbero andare in onda circa 30 puntate: si parte il 9 ottobre 2022 e si chiude a fine maggio (il 21?). Ma vediamo insieme la probabile programmazione di Che tempo che fa 2022-2023 (20esima edizione) su Rai 3:

Prima puntata: 9 ottobre 2022

Seconda puntata: 16 ottobre 2022

Terza puntata: 23 ottobre 2022

Quarta puntata: 30 ottobre 2022

Quinta puntata: 6 novembre 2022

Sesta puntata: 13 novembre 2022

Settima puntata: 20 novembre 2022

Ottava puntata: 27 novembre 2022

Nona puntata: 4 dicembre 2022

Decima puntata: 11 dicembre 2022

Undicesima puntata: 18 dicembre 2022

Pausa per feste di Natale e Capodanno

Dodicesima puntata: 8 gennaio 2023

Tredicesima puntata: 15 gennaio 2023

Quattordicesima puntata: 22 gennaio 2023

Quindicesima puntata: 29 gennaio 2023

Sedicesima puntata: 5 febbraio 2023

Diciassettesima puntata: 12 febbraio 2023

Diciottesima puntata: 19 febbraio 2023

Diciannovesima puntata: 26 febbraio 2023

Ventesima puntata: 5 marzo 2023

Ventunesima puntata: 12 marzo 2023

Ventiduesima puntata: 19 marzo 2023

Ventitreesima puntata: 26 marzo 2023

Ventiquattresima puntata: 2 aprile 2023

Venticinquesima puntata: 9 aprile 2023

Ventiseiesima puntata: 16 aprile 2023

Ventisettesima puntata: 23 aprile 2023

Ventottesima puntata: 30 aprile 2023

Ventinovesima puntata: 7 maggio 2023

Trentesima puntata: 14 maggio 2023

Trentunesima puntata: 21 maggio 2023

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Che tempo che fa 2022-2023? Il programma va in onda la domenica sera dalle ore 20 alle ore 23,35. La durata di ogni singola serata sarà quindi di circa 3 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Che tempo che fa 2022-2023, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.