Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nella quinta puntata, riassunto

Cosa è successo nella quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda giovedì 28 gennaio 2021 su Rai 1? Nella quinta puntata della fiction con Elena Sofia Ricci abbiamo visto tanti colpi di scena. C’è stata grande attenzione soprattutto sul rapporto che si è venuto a creare tra Erasmo e Ginevra. L’ex novizia che era in procinto di convolare a nozze con Nico, ma ha scelto di mettere da parte il suo possibile matrimonio, si è avvicinata sempre più al nuovo arrivato in convento. Ma tutto sembra essere finito nel nulla con la ragazza che ha deciso di tornare al suo primo amore. Azzurra, invece, ha portato avanti il suo nuovo percorso come novizia: una scelta di cui è apparsa sempre più fiera e orgogliosa. Suor Angela invece ha proseguito a combattere con i demoni del suo passato…

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma quante puntate sono previste per la fiction di Rai 1? In tutto sono previste dieci puntate composte da due episodi ciascuna. Di seguito la probabile programmazione tv di Che Dio ci aiuti 6 (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: giovedì 7 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: domenica 10 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 14 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì: 21 gennaio 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: giovedì 28 gennaio 2021 TRASMESSA

Sesta puntata: giovedì 4 febbraio 2021 OGGI

Settima puntata: giovedì 11 febbraio 2021

Ottava puntata: giovedì 18 febbraio 2021

Nona puntata: giovedì 25 febbraio 2021

Decima puntata: marzo 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Le puntate della serie tv, come detto, vanno in onda il giovedì alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

