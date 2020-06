Che Dio ci aiuti 5: cosa è successo nella prima puntata

Cosa è successo nella prima puntata di Che Dio ci aiuti 5 andata in onda la scorsa settimana? La prima puntata di Che Dio ci aiuti 5 (composta da due episodi) è stata trasmessa in replica su Rai 1 giovedì 4 giugno 2020 in prima serata. Cosa è successo? Vediamolo insieme episodio per episodio.

Episodio 1

Nel primo episodio della prima puntata di Che Dio ci aiuti 5 Suor Angela e Suor Costanza sono impegnate nella vendita di tutti gli oggetti lasciati dalle ragazze, nell’attesa dell’arrivo della nuova novizia Ginevra. Intanto, fuori dal convento, Nico sta caricando i bagagli per trasferirsi in uno studio di Milano: dopo essere stato lasciato da Monica, tornata assieme al marito. In quel momento, una sconosciuta gli si avvicina chiedendogli un bacio. L’avvocato accetta stupefatto, non sapendo che la sconosciuta in realtà è proprio Ginevra, vogliosa di sapere cosa si prova nel baciare un uomo prima di dedicarsi esclusivamente a Dio. Ad assistere alla scena è Asia, tornata per presentare a Nico il piccolo Mattia, di 5 mesi, avuto dall’avvocato durante il suo periodo di permanenza nel convento. Nel frattempo Azzurra, di ritorno da Londra, informa le suore che Achille Gentileschi le ha ceduto il terreno del convento e che vorrebbe trasformarlo in un lussuoso hotel.

Appresa la notizia di avere un figlio, Nico decide di non volerne sapere niente, soprattutto quando viene a sapere che Mattia ha un soffio al cuore… La mattina seguente Asia decide di partire per Parigi con il suo nuovo fidanzato Giuseppe, lasciando Mattia in convento. Suor Angela decide pertanto di mentire a Nico, trovando inizialmente il parere negativo di Ginevra, dichiarando che Mattia resterà solo per sei mesi, periodo in cui Asia sarà fuori per lavoro, sperando che nel frattempo Nico si affezioni al suo piccolo. Intanto in ospedale giunge in gravi condizioni Valentina…

Episodio 2

Cosa è successo nel secondo episodio della prima puntata di Che Dio ci aiuti 5? Valentina è in coma: forse si è gettata dal balcone di casa sua. Gabriele non riesce a perdonarsi di averla lasciata andare. Azzurra cerca di indagare a fondo sulla vicenda. Assieme a Suor Angela decide quindi di entrare in casa sua dove le due riescono a trovare un test di gravidanza. Subito il pensiero va ad una probabile gravidanza di Valentina, immediatamente smentita dai colleghi di Gabriele, che rilevano segni di colluttazione sul corpo della donna ma nessun bimbo in arrivo. La vicina di casa riferisce alle due donne che insieme a Valentina viveva una certa Lilia; Azzurra, per riuscire a trovarla, si traveste da Sugar baby, cercando di carpire più informazioni possibili dalle altre ragazze del giro.

Suor Angela e Suor Costanza trovano Lilia, che rivela alle due donne che il suo protettore, Sergio, l’ha costretta ad abortire più volte a suon di botte. Adesso Lilia è al quarto mese, e per paura che Sergio la possa trovare si è rifugiata nel garage di Valentina, che si è ripromessa di aiutare l’amica andando a parlare con Sergio. Tornata al convento, Suor Angela, entrando in camera di Azzurra, trova una foto che ritrae Lilia nel posto dove lavorava e capisce che la ragazza è nei guai.

Intanto Nico, cercando di far uscire Ginevra dal binario ossessivo delle regole e delle inibizioni, ottiene risultati disastrosi… Gabriele invece nota dei movimenti strani nella stanza di Valentina, e scopre che due gemelle, Silvia e Daniela, malate di appendicite e abbandonate dalla loro madre dopo l’operazione, si sono intrufolate da lei pensando che fosse la Bella Addormentata, vestendola e mettendole fiori.

COSA È SUCCESSO NELLE PUNTATE ANDATE IN ONDA

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella prima puntata di Che Dio ci aiuti 5, ma quante puntate sono previste? In tutto dalla prima stagione ad oggi sono state mandate in onda ben 92 puntate di Che Dio ci aiuti. La quinta stagione, quella in onda in replica da giovedì 4 giugno 2020, è composta in totale da 10 puntate da 2 episodi ciascuna (in totale: 20 episodi). Quando andrà in onda l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 5 e quando finisce? La Rai ha deciso di trasmettere tutte le 10 puntate della serie tv in replica su Rai 1 a partire da giovedì 4 giugno. Di seguito la programmazione episodio per episodio (puntata per puntata) di Che Dio ci aiuti 5 in replica su Rai 1:

Prima puntata (Omnia in bonum; Come nelle favole): giovedì 4 giugno 2020 ore 21,20

Seconda puntata (Il cuore in soffitta; Ultima occasione): giovedì 11 giugno 2020 ore 21,20

Terza puntata (Basta un click; Tu chiamale se vuoi fissazioni): giovedì 18 giugno 2020 ore 21,20

Quarta puntata (Fuori!; L’ultimo ricordo): giovedì 25 giugno 2020 ore 21,20

Quinta puntata (Bruco o farfalla?; Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare): giovedì 2 luglio 2020 ore 21,20

Sesta puntata (SOS; Come un fantasma): giovedì 9 luglio 2020 ore 21,20

Settima puntata (Battiti; Da grande): giovedì 16 luglio 2020 ore 21,20

Ottava puntata (Attenti al lupo; Il linguaggio dei segni): giovedì 23 luglio 2020 ore 21,20

Nona puntata (Istruzioni per crescere; L’essenziale): giovedì 30 luglio 2020 ore 21,20

Decima puntata (Addio!; La strada di casa): giovedì 6 agosto 2020 ore 21,20

