Che Dio ci aiuti 5: il cast completo

CHE DIO CI AIUTI 5 CAST – Da questa sera, giovedì 4 giugno 2020, su Rai 1 va in onda in replica Che Dio ci aiuti 5, la serie tv con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela. In tutto verranno trasmesse 10 puntate da 2 episodi ciascuna. Ma qual è il cast completo della fiction Che Dio ci aiuti 5? Di seguito l’elenco degli attori principali e i rispettivi ruoli:

Elena Sofia Ricci: suor Angela

Massimo Poggio: Marco Ferrari

Serena Rossi: Giulia Sabatini

Francesca Chillemi: Azzurra Leonardi

Miriam Dalmazio: Margherita Morbidelli

Laura Glavan: Nina Cristaldi

Lino Guanciale: Guido Corsi

Valeria Fabrizi: suor Costanza

Laura Gaia Piacentile: Cecilia Sabatini

Rosa Diletta Rossi: Chiara Alfieri

Cesare Christian Favoino: Davide Corsi

Sofia Panizzi: Alice

Neva Leoni: Rosa Leonardi Francini

Diana Del Bufalo: Monica Giulietti

Gianmarco Saurino: Nico Santopaolo

Cristiano Caccamo: Gabriele Mattei

Arianna Montefiori: Valentina Valpreda

Bianca Di Veroli: Emma Leonardi

Christian Monaldi: Edoardo

Simonetta Columbu: Ginevra Alberti

Laura Adriani: Maria Galiardi

Margherita Manfredi: Daniela

Matilde Manfredi: Silvia

Episodi

Abbiamo visto il cast completo di Che Dio ci aiuti 5 ma quali sono gli episodi? Di seguito l’elenco delle 10 puntate con i rispettivi episodi (20) di Che Dio ci aiuti 5:

Prima puntata (Omnia in bonum; Come nelle favole)

Seconda puntata (Il cuore in soffitta; Ultima occasione)

Terza puntata (Basta un click; Tu chiamale se vuoi fissazioni)

Quarta puntata (Fuori!; L’ultimo ricordo)

Quinta puntata (Bruco o farfalla?; Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare)

Sesta puntata (SOS; Come un fantasma)

Settima puntata (Battiti; Da grande)

Ottava puntata (Attenti al lupo; Il linguaggio dei segni)

Nona puntata (Istruzioni per crescere; L’essenziale)

Decima puntata (Addio!; La strada di casa)

Diretta streaming e tv

Abbiamo visto il cast completo e gli episodi di Che Dio ci aiuti 5 ma dove vedere la serie tv in diretta e live streaming? La serie tv con Elena Sofia Ricci va in onda in chiaro, gratis, su Rai 1 in replica da giovedì 4 giugno 2020. Sarà possibile seguirla, tutti i giovedì, anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

