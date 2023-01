Che c’è di nuovo non va in onda: perché, il motivo, Rai 2, Ilaria D’Amico, 19 gennaio 2023

Perché Che c’è di nuovo non va in onda su Rai 2 oggi, 19 gennaio 2023? Il programma di Ilaria D’Amico è stato sospeso dopo gli ascolti deludenti registrati in queste settimane. Se n’era parlato già da tempo, poi il talk era tornato regolarmente in onda dopo le vacanze di Natale. Non c’è stata una comunicazione ufficiale da parte della Rai, ma secondo quanto riporta Tvblog la decisione sarebbe stata assunta di comune accordo tra la conduttrice e il direttore dell’Approfondimento Antonio Di Bella.

Dopo Popolo sovrano, Seconda linea e Anni 20, Che c’è di nuovo è il quarto talk di approfondimento fermato negli ultimi quattro anni dalla tv pubblica a poche settimane dal lancio ufficiale. Ecco perché Che c’è di nuovo oggi non va in onda. Questa sera, 19 gennaio 2023, su Rai 2 va in onda il film The Equalizer 2 – Senza perdono, che racconta di Robert McCall, in passato agente segreto, che si guadagna da vivere facendo l’autista. Non è detto che Che c’è di nuovo possa tornare nei prossimi mesi, in altra collocazione e con altro titolo.