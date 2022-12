Che c’è di Nuovo: anticipazioni e ospiti Ilaria D’Amico oggi, 22 dicembre 2022

Questa sera, giovedì 22 dicembre 2022, in prima serata su Rai 2 va in onda Che c’è di Nuovo, il programma d’approfondimento condotto da Ilaria D’Amico e ideato da Alessandro Sortino. Tanti ospiti si alterneranno nel corso della serata per affrontare i temi di maggiore attualità, dalla politica alla crisi energetica passando per la guerra in Ucraina. Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

La manovra economica con i provvedimenti sulle pensioni e sul reddito di cittadinanza, il cenone di Natale degli italiani tra tradizione, rincari e truffe: sono alcuni dei temi della puntata di Che c’è di Nuovo, in onda questa sera, giovedì 22 dicembre alle 21.20, su Rai 2 e condotto da Ilaria D’Amico. Sono ospiti, tra gli altri, il senatore Maurizio Gasparri (Fi), l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero, il direttore del Foglio Claudio Cerasa e quello del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, lo chef Gianfranco Vissani e l’ex calciatore azzurro Aldo Serena.

Streaming e tv

Dove vedere Che c’è di Nuovo in diretta tv e in streaming? Il talk con Ilaria D’Amico va in onda ogni giovedì alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.