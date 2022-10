Chi è Charlie Gnocchi, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Chi è Charlie Gnocchi, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera? Charlie Gnocchi, all’anagrafe Carlo Ghiozzi, nasce il 29 gennaio 1963 a Fidenza, in provincia di Parma. Fratello del noto comico Gene Gnocchi, Charlie ha anche altri fratelli e sorelle meno famosi: Alberto, Federico, Andrea ed Elena. Charlie debutta in ambito radiofonico nel 1992, su Radio 105, insieme a Joe Violanti. Il duo continua fino al 1999, con il programma Alto Godimento su RTL 102.5 e, adesso Charlie Gnocchi è al timone del programma No problem – W l’Italia, insieme ad Alessandro Greco. Dal pubblico televisivo è conosciuto soprattutto per il suo ruolo da inviato per il programma Striscia la notizia, dove è chiamato Mister Neuro. Pittore sperimentale, Charlie Gnocchi ha esposto a Parma, Roma, Roccastrada, Pontassieve Torino. Ora l’avventura al Grande Fratello Vip 2022-2023.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.